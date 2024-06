Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Ο διακανονισμός θα έδινε δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών στη χώρα, προστατεύοντας παράλληλα την οικογένεια που κατέχει την Purdue Pharma από μελλοντικές αγωγές

Ένα διχασμένο Ανώτατο Δικαστήριο μπλόκαρε την Πέμπτη το αμφιλεγόμενο προτεινόμενο σχέδιο πτώχευσης της Purdue Pharma που θα παρείχε δισεκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της κρίσης των οπιοειδών στη χώρα με αντάλλαγμα την προστασία της οικογένειας στην οποία ανήκει η εταιρεία από μελλοντικές αγωγές.

Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι ο πτωχευτικός κώδικας των ΗΠΑ δεν επιτρέπει σε ένα δικαστήριο να προστατεύσει την οικογένεια Σάκλερ, η οποία κατέχει την εταιρεία και είχε συμφωνήσει να πληρώσει έως και 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε 18 χρόνια ως μέρος του σχεδίου, από μελλοντικές αγωγές για οπιοειδή. Τα μέλη της οικογένειας δεν υπέβαλαν τα ίδια κήρυξη πτώχευσης.

Η απόφαση σημαίνει ότι οι πολιτείες και άλλα μέρη που μηνύουν την Purdue θα ξαναρχίσουν τις διαπραγματεύσεις, το τελευταίο κεφάλαιο στον εθνικό απολογισμό για τον ρόλο των φαρμακευτικών και άλλων εταιρειών στην ανάφλεξη της επιδημίας του εθισμού και των υπερβολικών δόσεων. Η απόφαση θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει σημαντικούς διακανονισμούς σε άλλες υποθέσεις που εγκρίθηκαν μέσω πτωχευτικών δικαστηρίων.

Σε μια απόφαση 5-4 του Ανώτατου Δικαστηρίου, η πλειοψηφία βρήκε ότι το σχέδιο ήταν άκυρο επειδή δεν είχε ζητηθεί η γνώμη όλων των επηρεαζόμενων μερών για τη συμφωνία.

Ο δικαστής Neil M. Gorsuch κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πτωχευτικός κώδικας δεν επιτρέπει στα μέρη που δεν υπέβαλαν αίτηση πτώχευσης να προστατεύονται από αγωγές από ενάγοντες που δεν συναίνεσαν.

Ο Gorsuch είπε ότι το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να αναθεωρήσει τον κώδικα πτώχευσης με τρόπο που θα αντιμετωπίζει ρητά τις χρεοκοπίες που σχετίζονται με τα οπιοειδή.

Η Purdue κήρυξε πτώχευση το 2019, καθώς αντιμετώπισε χιλιάδες μηνύσεις και ισχυρισμούς ότι η εταιρεία βοήθησε να πυροδοτήσει την κρίση με την εμπορία του παυσίπονου OxyContin.

Το Office of the US Trustee, ένα υποκατάστημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αμφισβήτησε τη συμφωνία πτώχευσης, λέγοντας ότι παραβιάζει την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Το νομικό ζήτημα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση εναντίον Purdue Pharma ήταν εάν, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους περί πτώχευσης, οι Σάκλερ θα μπορούσαν να προστατευθούν από μελλοντικές δικαστικές διαφορές σχετικά με τα οπιοειδή που θα υποβληθούν από εκείνους που δεν συναινούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους να μηνύσουν.

Μια επιτροπή του Εφετείου των ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη είπε ναι, επικαλούμενη δύο διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα. Κάποιος λέει ότι ένα πτωχευτικό δικαστήριο «μπορεί να εκδώσει οποιαδήποτε εντολή, διαδικασία ή απόφαση που είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την εκτέλεση των διατάξεων του νόμου». Ο άλλος λέει ότι ένα σχέδιο μπορεί να «περιλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διάταξη που δεν συνάδει με τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα».

Το εφετείο ερμήνευσε ότι σημαίνει ότι ένα πτωχευτικό δικαστήριο θα μπορούσε να εγκρίνει διατάξεις που δεν απαγορεύονται ρητά από τον κώδικα. Τον Αύγουστο, το Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε σε αναμονή τη συμφωνία πτώχευσης για να εξετάσει την απόφαση.

Ο δικαστικός αγώνας υψηλού διακυβεύματος έχει διχάσει τους συγγενείς των θυμάτων υπερβολικής δόσης και εκείνων των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τον εθισμό στα οπιοειδή. Κάποιοι επέμειναν ότι η συμφωνία πτώχευσης επέτρεπε στην οικογένεια Σάκλερ να ξεφύγει εύκολα, ενώ άλλοι είπαν ότι η ασυλία ήταν ο μόνος τρόπος για να ληφθούν τα αναμενόμενα χρήματα διακανονισμού στις κοινότητες και τα ίδια τα θύματα. Τα μεμονωμένα θύματα είχαν προγραμματιστεί να λάβουν συνολικά έως και 750 εκατομμύρια δολάρια, ή μεταξύ 3.500 και 48.000 δολαρίων ανά αξίωση.

Οι συγγενείς των αδελφών Μόρτιμερ και Ρέιμοντ Σάκλερ που έχουν αποβιώσει δεν είπαν εάν η οικογένεια θα συνεισφέρει περισσότερα δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δήλωσαν ότι παραμένουν «αισιόδοξοι για την επίτευξη λύσης» που θα καταπολεμήσει την κρίση. Σε δήλωσή της, η οικογένεια είπε ότι «η εναλλακτική είναι δαπανηρές και χαοτικές νομικές διαδικασίες σε δικαστικές αίθουσες σε όλη τη χώρα».

Από το 2000, περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες από υπερβολική δόση οπιοειδών με συνταγή, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Η κρίση πρόσφατα εξελίχθηκε σε μια ακόμη πιο θανατηφόρα φάση, που χαρακτηρίζεται από τη χρήση συνθετικών οπιοειδών όπως η φαιντανύλη, τα οποία έχουν τροφοδοτήσει έναν αριθμό θανάτων από υπερβολική δόση άνω των 100.000 ετησίως.

Πολιτεία, τοπικές κυβερνήσεις, φυλές ιθαγενών Αμερικανών, νοσοκομεία και θύματα έχουν μηνύσει κατασκευαστές οπιοειδών, εταιρείες διανομής φαρμάκων, αλυσίδες φαρμακείων λιανικής πώλησης και άλλους. Η περίπλοκη δικαστική διαμάχη – που ενοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μια ομοσπονδιακή υπόθεση στο Οχάιο – είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς με πολιτείες που στοχεύουν να τις βοηθήσουν να αμβλύνουν την κρίση.

Η OxyContin κέρδισε δισεκατομμύρια δολάρια για την Purdue και τους Σάκλερ, οι οποίοι έχουν εξεταστεί ευρέως μέσω ειδήσεων, βιβλίων, ντοκιμαντέρ και μιας σειράς του Netflix, όπως έχουμε γράψει και στο παρελθόν.

Αν δεν καταργηθούν οι διακανονισμοί αυτό το καλοκαίρι, αυτές οι αγωγές που συγκεντρώθηκαν στη δίκη του Οχάιο θα προχωρήσουν τον Σεπτέμβριο.

«Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε για να καταστήσουμε τους Σάκλερ υπεύθυνους και να αποδώσουμε δικαιοσύνη για τα θύματα», είπε η Jayne Conroy, μια από τους δικηγόρους των ομαδικών αγωγών.

