Το Ισραηλινό Εργατικό Δικαστήριο στο Τελ Αβίβ έκρινε ότι η γενική απεργία, που πραγματοποιείται σήμερα στο Ισραήλ, θα πρέπει να λήξει στις 2:30 μμ, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδε το Reuters.

Την απόφαση του εργατικού δικαστηρίου ότι η σημερινή απεργία πρέπει να λήξει, χαιρέτισε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς. Σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι το δικαστήριο συμφώνησε μαζί του ότι η απεργία ήταν «πολιτική και παράνομη». Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Σμότριτς ήταν υπεύθυνος για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της δράσης στο δικαστήριο.

Παρά τη δράση, προσθέτει, οι εργαζόμενοι προσήλθαν σήμερα «μαζικά» στη δουλειά τους, ενώ όσοι απεργούσαν προσπαθούσαν να «βλάψουν» την ισραηλινή οικονομία.

⚡️#BREAKING

Settlers protest and block streets in Tel Aviv amid general strike to pressure Netanyahu to a ceasefire deal.#Iran #Israel #Hezbollah #Lebanon #Gaza #Palestine #WestBank#TelAviv pic.twitter.com/xIz0lscWyG

— Resistance War News (@medymanno) September 2, 2024

