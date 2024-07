Η ιρακινή κυβέρνηση κατήγγειλε χθες Τετάρτη τις νέες επιδρομές του τουρκικού στρατού στην επικράτεια της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των δυνάμεων της Άγκυρας εναντίον μελών του τουρκικού κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος PKK εντάθηκαν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες.

Το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα και δυτικούς συμμάχους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαιώνουν κατά καιρούς πως εξαπολύουν βομβαρδισμούς στο έδαφος του γειτονικού Ιράκ και ότι διεξάγουν συχνά χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων και βάσεων μετόπισθεν του PKK. Οι μαχητές του έχουν βάσεις στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν· ωστόσο εκεί βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες για 25 χρόνια τουρκικές στρατιωτικές βάσεις.

Ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι προέδρευσε χθες Τετάρτη συμβουλίου «εθνικής ασφαλείας» για να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις για το ζήτημα, σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφεται από τον στρατηγό Γιαχία Ρασούλ, εκπρόσωπο της ιρακινής κυβέρνησης για στρατιωτικές υποθέσεις.

The Iraqi Ministerial Council for National Security ‘rejects’ Turkey’s military operations within Iraq and urges Turkey to ‘respect Iraq’s sovereignty and the principle of good neighborliness’ in their meeting today led by Iraqi PM al-Sudani.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

A delegation from the Iraqi Security… pic.twitter.com/jF0igj1OnS

— Kurdistan Watch (@KurdistanWatch) July 10, 2024