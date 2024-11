Η φοιτήτρια από το Ιράν δεν θα αντιμετωπίσει κατηγορίες μετά από το περιστατικό που συνέβη σε πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σύμφωνα με το BBC.

Κατά το περιστατικό αυτό, αφαίρεσε τα ρούχα της και έμεινε με τα εσώρουχα, σε διαμαρτυρία κατά του χιτζάμπ, όπως ανακοίνωσαν οι ιρανικές αρχές.

Νωρίτερα, τον Νοέμβριο, ένα βίντεο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τη στιγμή που η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με το BBC Persian ονομάζεται Αχού Νταριαΐ, απογυμνώθηκε στην πανεπιστημιούπολη πριν συλληφθεί με τη χρήση βίας.

Iranian student strips down at Tehran University to protest hijab code pic.twitter.com/Q07RhYHGmS

— New York Post (@nypost) November 3, 2024

