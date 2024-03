Η τζιχαντισιτκή οργάνωση Ισλαμικό κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την φονική επίθεση την Παρασκευή στη Μόσχα με τουλάχιστον 40 νεκρούς, μεταξύ τους και παιδιά, και πάνω από 100 τραυματίες σε συναυλιακό χώρο.

Το Reuters αναφέρει ότι έγινε ανάρτηση σε κανάλι του Ισλαμικού Κράτους στο Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι ρωσικές δυνάμεις της τάξης ανακοίνωσαν ότι “αναζητούν” τους δράστες που ευθύνονται για την ένοπλη επίθεση και την πυρκαγιά στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα.

#BREAKING: Gunmen have opened fire at crowds at a rock concert in Moscow in a suspected terror attack, with authorities saying at least 40 people have been killed and more than 100 wounded. #9News

FULL STORY: https://t.co/4Voeuq1c1p pic.twitter.com/ICvGcQ3ANK

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— 9News Australia (@9NewsAUS) March 22, 2024