Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, την επομένη νέων αεροπορικών πληγμάτων στην υεμενίτικη πρωτεύουσα Σανάα, στα χέρια των ανταρτών Χούθι.

Τα πλήγματα έγιναν μια μέρα μετά τους φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων που ελέγχει το σιιτικό κίνημα, ιδίως του αεροδρομίου στη Σανάα, τη στιγμή που βρίσκονταν εκεί ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεμένη.

Δεν έγινε αμέσως ξεκάθαρο ποια αεροπορία προχώρησε στους νέους βομβαρδισμούς στην υεμενίτικη πρωτεύουσα χθες. Οι Χούθι έκαναν λόγο για «αμερικανική και βρετανική» επιδρομή.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα πως εκτόξευσαν πύραυλο προς την κατεύθυνση του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ (κεντρικό Ισραήλ), εξαπέλυσαν drones εναντίον της πόλης του Τελ Αβίβ κι επιτέθηκαν εναντίον πλοίου στην Αραβική Θάλασσα.

❗️🇾🇪⚔️🇮🇱 – The Israel Defense Forces (IDF) have confirmed the successful interception of a long-range ballistic missile launched by the Houthi group from Yemen.

