Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως «εξολοθρεύτηκε» ο στρατιωτικός ηγέτης της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ, σε αεροπορική επιδρομή.

Ο διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας του ισλαμιστικού κινήματος, Μοχάμεντ Ντέιφ, σκοτώθηκε σε επίθεση στη Γάζα τον περασμένο μήνα, επιβεβαιώνουν οι IDF.

Υπήρξε «αρχιτέκτονας» της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, της φονικότερης επίθεσης στην ιστορία της χώρας, όταν περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 251 άλλοι μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι.

Πρόκειται για ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα κατά παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος μετά και τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν.

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024