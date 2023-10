Το Ισραήλ απέσυρε όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πρέσβεως Irit Lillian, ανέφεραν στο Middle East Eye πολλές πηγές με γνώση του θέματος.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ (NSC) εξέδωσε προειδοποίηση για τα ταξίδια στην Τουρκία την Τρίτη, επικαλούμενο φόβους ότι Ισραηλινοί ταξιδιώτες μπορεί να γίνουν στόχος, ενώ προέτρεψε όλους τους Ισραηλινούς πολίτες στην Τουρκία να φύγουν το συντομότερο δυνατό αφού ανέβασε τις ταξιδιωτικές συμβουλές στο υψηλότερο επίπεδο (4).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διπλωμάτες αποχώρησαν την Πέμπτη για λόγους ασφαλείας και όχι λόγω διπλωματικής κρίσης μεταξύ των δύο χωρών.

BREAKING — Israel withdraws all diplomats from Turkey over security concerns

Read here: https://t.co/zeSvQwpUNE pic.twitter.com/W3hGQwPlzo

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 19, 2023