Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός των Ισραηλινών έπληξε νοσοκομειακό συγκρότημα στην κεντρική Γάζα με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, αυξάνοντας στους 19 τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σήμερα Κυριακή 04/08, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, καθώς ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

HORRIBLE: An Israeli airstrike targeted the tents housing displaced civilians within the grounds of Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir al-Balah, the sole remaining hospital in the central Gaza Strip. The attack has claimed the lives of four displaced persons so far. pic.twitter.com/394AFNagcM

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Ihab Hassan (@IhabHassane) August 4, 2024