Σε ανταπόκρισή της από την Ιερουσαλήμ η Deutsche Welle, αναφέρεται στην έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, για την κατάσταση στη Γάζα.

Με μία εκτενή έκθεσή της, η διοίκηση της Διεθνούς Αμνηστίας, που εδρεύει στο Λονδίνο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα. Συγκεκριμένα, στις συνολικά 296 σελίδες της έκθεσης, καταγράφονται τα στοιχεία που τα στελέχη της διεθνούς ανθρωπιστικής οργάνωσης συνέλεξαν από την 7η Οκτωβρίου 2023 έως και τις 20 Απριλίου 2024.

Η γενική γραμματέας της οργάνωσης, Ανιές Καγιαμάρ, δηλώνει ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, στοχοποιώντας τον άμαχο πληθυσμό «με απώτερο σκοπό να τον εξολοθρεύσει», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «αντιμετωπίζοντας τους Παλαιστινίους της Γάζας ως υπάνθρωπους, που στερούνται ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιοπρέπειας». Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι αεροπορικές και χερσαίες ισραηλινές επιχειρήσεις έβαλαν αδιακρίτως κατά του άμαχου πληθυσμού, εξαναγκάζοντάς τον σε βίαιη εκτόπιση σε διάφορα σημεία του θύλακα, ενώ συγχρόνως παρεμποδιζόταν η παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας. «Τα ευρήματα της έκθεσης κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την διεθνή κοινότητα. Πρόκειται για μία γενοκτονία, η οποία πρέπει να σταματήσει τώρα», τονίζει η Καγιαμάρ.

The world has witnessed the government of Israel’s genocide against Palestinians in occupied Gaza. Month after month, the government of Israel has treated Palestinians in Gaza as a subhuman group unworthy of human rights and dignity, demonstrating its specific intent to… pic.twitter.com/BVKXdlnnpu

— Amnesty International USA (@amnestyusa) December 5, 2024

