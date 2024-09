Αξιωματούχοι των ΗΠΑ και άλλων χωρών δήλωσαν στην εφημερίδα New York Times ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ κατάφεραν να παγιδεύσουν με μικρές ποσότητες εκρηκτικής ύλης βομβητές που αγόρασε το λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ από την Ταϊβάν και τις πυροδότησαν χθες Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 9 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους σχεδόν 2.800.

Οι πηγές της εφημερίδας, που εκφράστηκαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, έδωσαν κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση αυτή άνευ προηγουμένου, την ευθύνη για την οποία ήδη το λιβανικό σιιτικό κόμμα επέρριψε ήδη στο Ισραήλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι μικρές συσκευές της κατασκευάστριας Gold Apollo της Ταϊβάν παγιδεύτηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες προτού φθάσουν στον Λίβανο, σύμφωνα με τις πηγές.

WASHINGTON: US officials: Israel planted explosives in pagers that Hezbollah had bought from Gold Apollo in Taiwan, then triggered them with a fake message. They were mostly the AP924 model from the Taiwanese company. pic.twitter.com/LQtDKrYJkc

Μερικές δεκάδες γραμμάτια εκρηκτικής ύλης —ως και 57 γραμμάρια— τοποθετήθηκαν πλάι στην μπαταρία των βομβητών αυτών, μαζί με πυροκροτητές, διευκρινίζεται στο δημοσίευμα.

Στις 15:30 στον Λίβανο μήνυμα που έμοιαζε να εστάλη από την ηγεσία της Χεζμπολάχ έφθασε στις συσκευές, κάνοντάς τις να ηχήσουν για αρκετά δευτερόλεπτα, και κατόπιν πυροδοτήθηκαν τα εκρηκτικά, σύμφωνα με τις πηγές.

Breaking: Israel behind operation against Hezbollah.

The pagers, which Hezbollah had ordered from Gold Apollo in Taiwan, had been tampered with before they reached Lebanon.

The explosive material, as little as one to two ounces, was implanted next to the pager battery. A… pic.twitter.com/NYShoIdfPs

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) September 18, 2024