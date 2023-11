Σε ενημέρωση των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα που φαίνεται να απεικονίζουν μαχητές της Χαμάς καθώς ανοίγουν πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων από το νοσοκομείο Σέιχ Χαμέντ στη Γάζα.

«Η Χαμάς συνεχίζει να βλάπτει σκόπιμα τους αμάχους στη Γάζα εκμεταλλευόμενη νοσοκομεία για τρομοκρατικούς σκοπούς» αναφέρει το Ισραήλ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας παράλληλα το εν λόγω βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Hamas continues to intentionally harm civilians in Gaza by exploiting hospitals for terror purposes.

Breaking: Footage of Hamas terrorists opening fire at Israeli forces from the Sheikh Hamed hospital in Gaza.

Παράλληλα, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι αποκάλυψε νέες πληροφορίες και στοιχεία που, σύμφωνα με το Ισραήλ, αποδεικνύουν τη χρήση ιατρικών εγκαταστάσεων στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς για τρομοκρατικούς σκοπούς, παρουσιάζοντας βίντεο που δείχνει μια υπόγεια είσοδο από το νοσοκομείο Σέιχ Χαμέντ, το οποίο ισχυρίζεται ότι συνδέεται με τα υπόγεια δίκτυα της Χαμάς.

In a briefing to international media outlets, IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari reveals new intelligence information and evidence showing Hamas’s use of medical facilities in the Gaza Strip for terror purposes.

Επιπλέον, ο Χαγκάρι τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πληροφορίες για ένα δίκτυο τούνελ κάτω από το λεγόμενο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, καθώς και αεροφωτογραφίες που δείχνουν εκτοξευτές ρουκετών μερικές δεκάδες μέτρα από το συγκρότημα, παρουσιάζοντας και ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ αξιωματούχων της Χαμάς που περιγράφουν τη χρήση των αποθεμάτων καυσίμων που ανήκουν στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο.

Σε άλλη τους ανάρτηση, οι IDF δημοσιεύουν ένα ηχητικό ντοκουμέντο, γράφοντας: «Είναι σαφές ότι η Χαμάς είναι διατεθειμένη να ρισκάρει τις ζωές αθώων πολιτών στη Γάζα. Ο Ισραηλινός Στρατός αντιμετωπίζει αυτές τις προσπάθειες προειδοποιώντας τους κατοίκους της Γάζας να κινηθούν νότια και επιτρέποντας ανθρωπιστικούς διαδρόμους σε ασφαλείς περιοχές στη νότια Γάζα».

It’s clear that Hamas is willing to risk the lives of innocent civilians in Gaza.

The IDF is countering these efforts by warning Gazans to move south and authorizing humanitarian corridors to safe areas in southern Gaza. pic.twitter.com/nu8lAs2jj8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 5, 2023