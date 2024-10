Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο εναντίον των γραφείων θεσμού που κατηγορεί πως χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ, ενώ σφυροκόπησε θέσεις του προσκείμενου στο Ιράν κινήματος σ’ όλη τη χώρα.

🚨🚨🚨 2 Another strikes and yes the airport is working Surreal https://t.co/deQNKz7LYb pic.twitter.com/fYV8d1elh2

Από την πλευρά της, η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ότι κατέστρεψαν «εσκεμμένα» ένα «παρατηρητήριο» των κυανοκράνων στον νότιο Λίβανο, επεισόδιο που προστίθεται σε σειρά συμβάντων στα οποία επλήγησαν θέσεις της — εξαιτίας της οποίας το Ισραήλ επικρίθηκε σε διεθνές επίπεδο.

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε πως έγιναν ένδεκα ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον υποκαταστημάτων του «Αλ Καρντ αλ Χάσαν» σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, έπειτα από ισραηλινές προτροπές στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από περιοχές όπου βρίσκονται γραφεία του θεσμού, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

The israelis use to air-to-surface missiles to decimate a location adjacent to Beirut International Airport: take heed.. first they take out the airports… pic.twitter.com/fImVeWWpVY

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 20, 2024