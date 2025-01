Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε χθες Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων του συριακού στρατού νότια του Χαλεπιού, συνεχίζοντας την εκστρατεία που διεξάγει στη χώρα μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφεραν μη κυβερνητική οργάνωση και κάτοικοι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκαν πελώριες εκρήξεις στην περιοχή. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την πλευρά του έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων άμυνας και έρευνας.

Israeli forces are currently conducting airstrikes on the Syrian Scientific Research Center, formerly linked to the Syrian military, located east of Aleppo.

The strikes have reportedly caused a 2.5-magnitude earthquake due to the bombing of nearby defense factories.… pic.twitter.com/rybAUvVMn0

— Jony (Israel News Pulse) (@israelnewspulse) January 2, 2025

