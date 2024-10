«Μεγάλες καταστροφές» προκλήθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού από «σειρά πληγμάτων» στην περιοχή αυτήν απόψε το βράδυ, μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του Λιβάνου ANI.

Η περιοχή αυτή θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης ορισμένων κτιρίων.

«Τα νότια προάστια της Βηρυτού δέχονται σειρά πληγμάτων που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές», ανέφερε το πρακτορείο.

🇱🇧🇮🇱 BREAKING: 4 ISRAELI AIRSTRIKES TARGET SOUTHERN BEIRUT

Israeli forces carried out 4 airstrikes on the southern suburbs of Beirut. Footage shows the aftermath of the strikes in the area.

pic.twitter.com/CyrUj3tUaD

— 🔻 Ahmed M. Fahmy 🍉 (@ahfahmy85) October 8, 2024