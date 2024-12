Η Ουκρανία φέρεται να αναλαμβάνει την ευθύνη -σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το BBC και το AFP- για τη δολοφονία του στρατηγού Ιγκορ Κιρίλοφ, του ανώτατου διοικητή των Ρωσικών Δυνάμεων Προστασίας από Ραδιενεργά, Χημικά και Βιολογικά Οπλα, ο οποίος έπεσε θύμα στοχευμένης επιχείρησης στη Μόσχα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ισχυρίζεται ότι σκότωσε τον Ρώσο αντιστράτηγο Κιρίλοφ σε ειδική επιχείρηση στη Μόσχα την Τρίτη. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον ισχυρισμό.

Η ουκρανική πηγή που μίλησε στο Reuters ανέφερε ότι το Κίεβο θεωρεί τον Κιρίλοφ εγκληματία πολέμου και «απολύτως νόμιμο στόχο», κατηγορώντας τον ότι διέταξε τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων κατά των ουκρανικών δυνάμεων στον πόλεμο.

Η έκρηξη στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας τα ξημερώματα της Τρίτης ήταν εκκωφαντική και είχε αποτέλεσμα, σύμφωνα με τοπικά μέσα, να σκοτωθεί επί τόπου ο αρχηγός του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας, Ιγκόρ Κιρίλοφ και ο βοηθός του.

Φαίνεται ότι είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε πατίνι, ο οποίος ενεργοποιήθηκε μόλις ο Κιρίλοφ βγήκε από τη λιμουζίνα του σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στις 16 Δεκεμβρίου καταδίκασε ερήμην τον Κιρίλοφ για τη χρήση απαγορευμένων χημικών όπλων στην Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ανακοινώσει κυρώσεις κατά του Kirillov και της μονάδας του για τη χρήση χημικών όπλων στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία στις 8 Οκτωβρίου.

Η Ουκρανία έχει στο παρελθόν στοχοποιήσει Ρώσους αξιωματούχους που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας.

Ο Κιρίλοφ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου 1970, στην πόλη Κοστρομά.

Κατατάχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις της ΕΣΣΔ το 1987. Το 1991 αποφοίτησε από την Ανώτατη Στρατιωτική Σχολή Διοίκησης Χημικής Άμυνας της Κοστρομά. Από το 1991 έως το 1994 υπηρέτησε ως διοικητής διμοιρίας στη Δυτική Ομάδα Δυνάμεων. Από το 1995 κατείχε διαδοχικά θέσεις από διοικητής λόχου έως διοικητής ταξιαρχίας ακτινοβολίας, χημικής και βιολογικής προστασίας.

Από το 2005 έως το 2007 σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία Προστασίας της μονάδας πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας.

