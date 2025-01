Το αμερικανικό Κογκρέσο υιοθέτησε χθες Τετάρτη το πρώτο νομοσχέδιο της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, το οποίο έχει σκοπό —γεγονός συμβολικό, αν και μάλλον αναμενόμενο— την πάταξη της παράνομης μετανάστευσης.

Το κείμενο προβλέπει αυτόματη προφυλάκιση από τις ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής της τάξης παράτυπων μεταναστών που διώκονται ή καταδικάζονται για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα.

In first legislative win for Trump, US House clears ‘Laken Riley Act’

Υιοθετήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν πλειοψηφία, με 263 ψήφους υπέρ έναντι 156 κατά.

Περίπου σαράντα Δημοκρατικοί ψήφισαν υπέρ, ένδειξη της εντυπωσιακής αλλαγής τάσεων και στάσεων όσον αφορά τη μετανάστευση σ’ όλη την αμερικανική πολιτική τάξη.

He hasn’t even been sworn into office yet and he’s already finding support from Democrats for his immigration agenda in Congress. https://t.co/PPItGgMlI3

— HuffPost (@HuffPost) January 18, 2025