Εκατοντάδες Πορτογάλοι αγρότες ενώθηκαν με το κίνημα διαμαρτυρίας των Ευρωπαίων συναδέλφων τους διεκδικώντας την «αναγνώριση της αξίας» της δραστηριότητάς τους και απέκλεισαν το πρωί της Πέμπτης (1/2) πολλούς οδικούς άξονες μεταξύ των οποίων δύο αυτοκινητοδρόμους προς τα σύνορα με την Ισπανία.

«Δυσκολευόμαστε πολύ να επιβιώσουμε», δήλωσε στο AFP o Ρούι Σούζα (58 ετών), που συμμετείχε σε συγκέντρωση δεκάδων αγροτών στην Γκολεγκά, στο κέντρο της Πορτογαλίας.

«Οι αγρότες δυσκολεύονται πολύ να ζήσουν. Πουλούν τα προϊόντα τους για μερικά σεντ και τα καταστήματα κάνουν περιουσίες», σχολίασε ο Ραμίρο Καρβάλιο Άλβες, ένας οικοδόμος που αποκλείστηκε πίσω από τα τρακτέρ.

