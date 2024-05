Με τρεις λέξεις η Ιβάνκα Τραμπ, έδειξε τη συμπαράσταση και την αγάπη της στον πατέρα της Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά την ετυμηγορία των ενόρκων που τον έκριναν ένοχο και για τις 34 κατηγορίες για την υπόθεση με την πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κρίθηκε ένοχος για το σύνολο των 34 κατηγοριών που τον βάραιναν στην ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη χθες Πέμπτη (30/5) και η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ έστειλε μέσω των social media μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η Ιβάνκα, το δεύτερο παιδί του Ντόναλντ Τραμπ με την πρώτη σύζυγό του Ιβάνα, ανήρτησε στα social media μία ρετρό κοινή τους φωτογραφία.

Η φωτογραφία δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ σε νεαρή ηλικία να αγκαλιάζει την κόρη του Ιβάνκα, με τη λεζάντα «Σ’ αγαπώ μπαμπά» και ένα emoji καρδιάς.

Ivanka Trump breaks silence after father is found guilty in hush money case: ‘I love you dad’ https://t.co/rx0w34NtAP pic.twitter.com/TEW4zLb1RF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— New York Post (@nypost) May 31, 2024