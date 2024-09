🔺️Two possible options GBU-28 or GBU-72 bunker buster bombs, the air strike on Hezbollah HQ in Dahiyeh/Beirut. https://t.co/PCOHctKIRD pic.twitter.com/16kbkddajd

«Η επιχείρηση -είπε- απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια για να χτυπηθεί μια βαθιά υπόγεια περιοχή, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, διασφαλίζοντας ότι ο Nasrallah, ο Ali Karaki και άλλα ανώτερα στελέχη δεν θα εντόπιζαν εγκαίρως την επίθεση για να διαφύγουν».

«Η επιχείρηση εκτελέστηκε τέλεια», είπε ο Levine, επαινώντας τα πληρώματα εδάφους της περιβόητης επίλεκτης «Μοίρας 69» και τις τεχνικές ομάδες που σχεδίασαν κάθε λεπτομέρειά της. Όχι μόνο εξασφάλισαν την ετοιμότητα του αεροσκάφους, αλλά διαχειρίστηκαν και τα πυρομαχικά, τα οποία απέδιδαν άψογα παρά τις περίπλοκες συνθήκες της αποστολής. «Χρησιμοποιήθηκαν περίπου εκατό πυρομαχικά, με βομβαρδιστικά να τα ρίχνουν κάθε δύο δευτερόλεπτα με απόλυτη ακρίβεια».

Definitely a bunker for a High Value Individual.@IDF Spokesman Daniel Hagari said that it’s attacked the main headquarters of Hezbollah located under residential buildings in the heart of Dahieh suburbs, south of Beirut, Lebanon.

Target is probably Hassan Nasrallah. https://t.co/MKUoypcnlI

— Abhishek Das 🇮🇳 (@abhish_31) September 27, 2024