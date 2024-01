Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Ιράν, μεταδίδει το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, δύο ημέρες μετά τα πλήγματα της Τεχεράνης εναντίον θέσεων «τρομοκρατών» στην επικράτεια του Πακιστάν.

«Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορους τομείς γύρω από την κοινότητα Σαραβάν», διευκρίνισε το IRNA, επικαλούμενο πηγή του στην αυτοδιοίκηση της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, όπου οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι αντιμέτωπες με αυτονομιστική εξέγερση για δεκαετίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο στρατός του Πακιστάν εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον οργανώσεων ανταρτών στην επικράτεια του Ιράν, δήλωσε πριν από λίγο στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στις πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω (…) ότι προχωρήσαμε σε πλήγματα εναντίον ένοπλων αντιπακιστανικών οργανώσεων στο Ιράν», είπε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς δεν είχε λάβει άδεια ανωτέρων της να μιλήσει σε ΜΜΕ, διαβεβαιώνοντας πως θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης του Πακιστάν.

Breaking |

Pakistan conducts precision strikes on BLF and BLA terrorist camps in Iran,

Images released by Iranian media from Saravan depict the aftermath of Pakistani drone and rocket attacks on BLA and BLF bases. #TheTraitors #Pakistan #ป้าบัวผันpic.twitter.com/V3ngrXDI1s

— AZALEA (@AlaikaMuskan) January 18, 2024