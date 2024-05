Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε στο πασχαλινό του μήνυμα τους συμπατριώτες του να προσευχηθούν ο ένας για τον άλλον, αλλά και για τους στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο, τονίζοντας ότι ο Θεός – που έχει «μια ουκρανική σημαία στον ώμο του» – είναι σύμμαχος του Κιέβου.

«Ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον. Όταν ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον, πάψαμε να είμαστε ξένοι», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, στο οποίο εμφανίζεται να φορά ένα παραδοσιακό, κεντητό ουκρανικό πουκάμισο – τη βισιβάνκα – και ένα παντελόνι παραλλαγής.

Το βίντεο τραβήχτηκε μπροστά από τον ηλικίας 1.000 ετών καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας στο Κίεβο.

May 5, 2024