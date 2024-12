Οι Αρχές του Περού ανακοίνωσαν χθες, Σάββατο 28 Δεκεμβρίου, πως έκλεισαν 91 από τα 121 λιμάνια της χώρας και περιόρισαν την πρόσβαση στις παραλίες, εξαιτίας της φουσκοθαλασσιάς που πλήττει το βόρειο και το κεντρικό τμήμα της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο απόπλους αλιευτικών και πλοίων τουρισμού από οποιαδήποτε παραλία και από το λιμάνι του Καγιάο επίσης απαγορεύτηκε.

«Ο αριθμός των λιμανιών που έκλεισαν σε όλη την ακτογραμμή έφτασαν τα 91 εξαιτίας της συνέχισης ανώμαλης φουσκοθαλασσιάς ως την 1η Ιανουαρίου 2025», ανέφερε το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (COEN) μέσω «X».

Huge #waves have destroyed the northern coast of #Peru. Powerful waves have caused significant #damage to beaches, fishing infrastructure,homes and businesses in #Máncora,#Lobitos and #Zorritos.

26 ports and bays closed to ensure safety. pic.twitter.com/9WR0NndX3s

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) December 28, 2024

