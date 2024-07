Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο της SOS Méditerranée, διέσωσε 196 ανθρώπους, ανάμεσά τους 9 ασυνόδευτους ανήλικους και γυναίκα, χθες Τρίτη το πρωί, κατά τη διάρκεια δυο επιχειρήσεων ανοικτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η ΜΚΟ.

«Στην πλειονότητά τους, οι διασωθέντες είναι υπήκοοι Μπανγκλαντές, Πακιστάν, Αιγύπτου και Σουδάν», ανέφερε η Μεσόγειος SOS, η οποία έχει έδρα τη Μασσαλία (νότια Γαλλία).

This morning, #OceanViking rescued two overcrowded wooden boats in the Libyan Search and Rescue Region after being spotted from the bridge. Among survivors are 9 unaccompanied minors.

There are now 196 people onboard being taken care of by the teams of @sosmedintl & @ifrc. pic.twitter.com/DyXGskmqql

— SOS MEDITERRANEE (@SOSMedIntl) July 30, 2024

