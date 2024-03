Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης, που υποχώρησε μέσα σε δευτερόλεπτα αφότου προσέκρουσε σε έναν πυλώνα της φορτηγό πλοίο. Οι σκηνές προκαλούν σοκ και δέος, καθώς το πέρασμα κατέρρευσε σαν να είναι φτιαγμένο από χαρτί. Με τις ώρες όμως, γίνονται πιο ξεκάθαροι οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν, το φορτηγό πλοίο που έπεσε στη γέφυρα αντιμετώπιζε απώλεια ισχύος. Μάλιστα, το πλήρωμα φαίνεται να είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι είχε χάσει τον έλεγχό του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ABC News, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali «έχασε την ισχύ» του καθώς έφευγε από το λιμάνι και το πλήρωμα είχε προειδοποιήσει τους αξιωματούχους του Μέριλαντ για πιθανή πρόσκρουση.

«Το σκάφος ειδοποίησε το Υπουργείο Μεταφορών MD (MDOT) ότι έχασε τον έλεγχο του σκάφους και ότι ήταν πιθανό το ενδεχόμενο να συγκρουστεί με τη γέφυρα», ανέφερε το ABC, επικαλούμενο την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών των ΗΠΑ.

🚨🇺🇸#BREAKING: Daylight unveils the aftermath of the mass casualty incident following the collapse of the Scott Key Bridge.#Baltimore | #Maryland | #bridgecollapse pic.twitter.com/d54pRQfDzq — Habib. (@HabibeMedia) March 26, 2024

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), όταν το πλοίο Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key Bridge στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και οχήματα να βρεθούν στο νερό. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο YouTube δείχνει το πλοίο να πέφτει στη γέφυρα στο σκοτάδι και να τυλίγεται στις φλόγες με τους προβολείς των οχημάτων να διακρίνονται καθώς πέφτουν στο νερό.

Ευτυχώς, γρήγορη ήταν η αντίδραση των διερχόμενων οδηγών που πρόβαλαν να κόψουν ταχύτητα, αποφεύγοντας τη βουτιά στο κενό και τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης καταστροφής.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες διάσωσης στον ποταμό με τα αμερικανικά μέσα να αναφέρουν ότι είναι άγνωστος ο αριθμός των οχημάτων που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Παράλληλα, το έργο των διασωστών αναμένεται να δυσκολέψει η στάθμη του νερού που ανεβαίνει. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν ανακοινώσει ότι δύο είναι οι διασωθέντες από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο. Σύμφωνα με τον αρχηγό της πυροσβεστικής της Βαλτιμόρης, ο ένας εκ των δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε «πολύ σοβαρή κατάσταση» μετά τη διάσωσή του από τα νερά. Ο δεύτερος αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες, καθώς δεν είχε τραυματιστεί.

Baltimore’s 1.6-mile Francis Scott Key Bridge collapsed and vehicles plunged into the river early on Tuesday after a ship collided into a support pylon, officials said, and rescuers were searching the water for survivors.#baltimorebridge #francisscottkeybridge #bridgecollapse pic.twitter.com/y87MuA2UL9 — kiran joshi (100% Follow Back) (@kiranjoshi235) March 26, 2024

Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν «περισσότερα από επτά άτομα», δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Βαλτιμόρης. Πρόσθεσε ότι ήταν ένα «πολύ μεγάλο συμβάν, με πολύ μεγάλο αποτύπωμα». «Οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγές καθώς έχουμε περισσότερα δεδομένα» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί όλη την ημέρα.

Όλοι οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους και είναι ακόμη μέσα στο πλοίο. Είπε επίσης ότι το σόναρ ανίχνευσε την παρουσία οχημάτων στο νερό, ωστόσο η αναζήτηση γίνεται πιο δύσκολη λόγω του φαινομένου της παλίρροιας. «Παλεύουμε στο σκοτάδι. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε κάποιον εκεί που δεν έχουμε δει ακόμα» είπε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.

Η γέφυρα Francis Scott Key

Η γέφυρα Francis Scott Key είναι μια τεράστια μεταλλική κατασκευή, τμήμα του Interstate 695 πάνω από τον ποταμό Patapsco, νοτιοανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της Βαλτιμόρης.

Χτίστηκε το 1977 και αναφέρεται τοπικά ως Key Bridge, αργότερα πήρε το όνομα του συγγραφέα του αμερικανικού εθνικού ύμνου.

Η γέφυρα έχει μήκος πάνω από 19 χλμ. συνολικά.

I am currently in Baltimore for a BCM / crisis exercise in the harbour as this happened for real #bridgecollapse pic.twitter.com/BQqs8W81YE — BCM Specialist B.V. (@BCMspecialist) March 26, 2024

Γιατί κατέρρευσε σαν χάρτινη, μέσα σε δευτερόλεπτα

Ο μηχανικός Τζούλιαν Κάρτερ εξήγησε στο Skynews γιατί η γέφυρα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τον ίδιο, γέφυρες σαν αυτή στη Βαλτιμόρη είναι «πολύ αδύναμες σε κάποια σημεία».

Προσθέτει ότι η «καταστροφική κατάρρευση» μεγάλου μέρους της οφείλεται στο ότι όλα είναι «αλληλένδετα» κατά μήκος της κατασκευής. Άλλες μεγάλες γέφυρες μπορεί να έχουν κεντρικά σημεία, όπου υπάρχει αποσύνδεση από τα υπόλοιπα τμήματα. Όμως, σε αυτή την περίπτωση η διασυνδεδεμένη φύση της γέφυρας σημαίνει πως «όταν αφαιρέσεις ένα μέρος της, όλο το σύστημα καταρρέει».

Ο κ. Κάρτερ λέει ότι η «ελαφριά κατασκευή» πιθανότατα δοκιμάστηκε κάποια στιγμή για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με πλοίο και μπορεί να πέρασε το τεστ την εποχή εκείνη. Όμως τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχουν πλέον «διπλάσια έκταση».

Ο μηχανικός προσθέτει ότι αναμένει ότι πολλά λιμάνια και προβλήτες γεφυρών θα πρέπει να αξιολογηθούν κινδύνου για παρόμοιες καταστάσεις.