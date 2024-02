Την πρώτη του δημόσια ανακοίνωση μετά τη διάγνωση του με καρκίνο έκανε ο βασιλιάς Κάρολος την Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου, το βράδυ.

Ο βασιλιάς εξέδωσε ανακοίνωση για την 50η επέτειο από την ανεξαρτησία της Γρενάδας, πρώην βρετανικής αποικίας. Στη δήλωσή του, ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη λύπη του που δεν μπορεί να παραβρεθεί από κοντά στις εορταστικές εκδηλώσεις στο νησί της Καραϊβικής και ζήτησε συγγνώμη γι’ αυτό.

Επιπλέον, έκανε ειδική μνεία στο εθνικό πιάτο της χώρας, το «Όιλ Ντάουν», εκφράζοντας την επιθυμία του να το απολαύσει μαζί με τους πολίτες της Γρενάδας: «Μπορώ μόνο να πω πόσο λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας προσωπικά για να γιορτάσω αυτό το σημαντικό ορόσημο και να απολαύσω λίγο Oil Down μαζί σας!».

🇬🇩 A message from His Majesty The King to Grenada marking their 50th year of Independence.

Read His Majesty’s message in full: https://t.co/AxYxBrocsX pic.twitter.com/ldmGObBGdH

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 7, 2024