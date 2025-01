Φανατικός ισλαμιστής, που έχει καταδικάσει επανειλημμένα γυναίκες σε θάνατο, φαίνεται πως είναι ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης της Συρίας, Shadi al-Waisi. Βίντεο και φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά τον διορισμό του στο υπουργείο, δείχνουν τον Al-Waisi να διαβάζει τις εκτελεστικές αποφάσεις για δύο γυναίκες στο Ιντλίμπ το 2015, μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Τα πλάνα, η αξιοπιστία των οποίων επιβεβαιώθηκε έπειτα από έρευνα συριακού ΜΜΕ, δείχνουν τον Shadi al-Waisi να διαβάζει τις εκτελεστικές ποινές δύο γυναικών που κατηγορήθηκαν για «διαφθορά και πορνεία» το 2015. Τα θύματα βρίσκονται γονατισμένα μπροστά του, πριν τα πυροβολήσουν στο κεφάλι με ένα όπλο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πηγές αναφέρουν ότι ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό παρόμοιων εκτελέσεων.

Ο Al-Waisi υπηρετούσε τότε ως δικαστής σε περιοχές που διέπονταν από τον νόμο της Σαρία. Κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, που ξεκίνησε το 2011, ήταν δικαστής στο Χαλέπι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της νέας συριακής κυβέρνησης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαίωσε – μιλώντας με το συριακό μέσο Verify-sy – ότι ο άνδρας στα βίντεο είναι ο Shadi al-Waisi. Η κυβέρνηση της Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο σχετικά με τα σκληρά πλάνα.

«Το περιεχόμενο του βίντεο που μας παρουσιάστηκε τεκμηριώνει την εφαρμογή του νόμου σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Οι διαδικασίες διεξήχθησαν σύμφωνα με τους νόμους που ίσχυαν εκείνη τη στιγμή και στο πλαίσιο μιας διαδικαστικής συμφωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος. «Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η διαδικασία αυτή αντικατοπτρίζει ένα στάδιο που έχουμε ξεπεράσει υπό το πρίσμα των σημερινών νομικών και διαδικαστικών μετασχηματισμών, γεγονός που καθιστά ακατάλληλο να το γενικεύσουμε ή να το χρησιμοποιήσουμε για να περιγράψουμε το σημερινό στάδιο, δεδομένων των διαφορετικών συνθηκών και αναφορών».

#FactCheck A video claiming to show Syrian Minister of Justice Shadi al-Waisi reading execution sentences has circulated online. After thorough verification, including voice and facial matching, it was confirmed that the person in the video is indeed al-Waisi, who was a judge at… pic.twitter.com/0SbfhsTZ1e

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— تَـأكّـدْ (@VeSyria) January 4, 2025