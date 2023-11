Το στρατιωτικό καθεστώς του Σουδάν αξίωσε χθες Πέμπτη από τα Ηνωμένα Έθνη να «τερματίσουν αμέσως» την πολιτική αποστολή τους στη χώρα (UNITAMS), με επιστολή του ασκούντα χρέη υπουργού Εξωτερικών Αλί Σαντέκ στο Συμβούλιο Ασφαλείας που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

During today’s UN Security Council meeting on Sudan, the Sudanese government formally requested the immediate termination of UNITAMS.@UNITAMS @antonioguterres @CNkwetaSalami https://t.co/SzJezUwI7i pic.twitter.com/ycsuVpedHI

— Marwa Gibril (@MarwaGibril) November 17, 2023