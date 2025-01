To TikTok σε ανακοίνωσή του προειδοποίησε ότι θα «ρίξει μαύρο» στην εφαρμογή αύριο, Κυριακή 19 Ιανουαρίου, εκτός αν η απερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν διαβεβαιώσει την εταιρεία ότι δεν θα επιβάλει το κλείσιμο της δημοφιλούς εφαρμογής μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που επικύρωσε ομόφωνα την Παρασκευή τον ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει το TikTok εκτός αν πωληθεί από τη μητρική εταιρεία του με έδρα την Κίνα.

Το δικαστήριο συμφώνησε με τις ανησυχίες της κυβέρνησης για την εθνική ασφάλεια σχετικά με την κυριότητα της εφαρμογής από την κινεζική εταιρεία ByteDance.

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν κατηγορεί το TikTok και τη μητρική ByteDance ότι επιτρέπουν στο Πεκίνο να συγκεντρώνει τα στοιχεία των χρηστών της εφαρμογής και να τους κατασκοπεύει, κάτι που διαψεύδει η Κίνα.

Το TikTok εξέδωσε ανακοίνωση τα ξημερώματα του Σαββάτου στην οποία αναφέρει ότι «οι δηλώσεις που εκδόθηκαν σήμερα τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το υπουργείο Δικαιοσύνης απέτυχαν να παράσχουν την απαραίτητη σαφήνεια και διαβεβαιώσεις στους παρόχους υπηρεσιών που είναι αναπόσπαστο μέρος της διατήρησης της διαθεσιμότητας του TikTok σε πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς».

«Εάν η κυβέρνηση Μπάιντεν δεν παράσχει αμέσως μια οριστική δήλωση για να ικανοποιήσει τους πιο κρίσιμους παρόχους υπηρεσιών που διασφαλίζουν τη μη επιβολή της νομοθεσίας, δυστυχώς το TikTok θα αναγκαστεί να ρίξει μαύρο στις 19 Ιανουαρίου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Statement on Possible Shutdown The statements issued today by both the Biden White House and the Department of Justice have failed to provide the necessary clarity and assurance to the service providers that are integral to maintaining TikTok's availability to over 170 million… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 18, 2025

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση.

Το TikTok δίνει εδώ και μήνες μάχη κατά νόμου που υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο τον Μάρτιο του 2024, ο οποίος απαιτεί από τη μητρική εταιρεία της πλατφόρμας ByteDance να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στις ΗΠΑ ως τις 19 Ιανουαρίου 2025 ή διαφορετικά να αναστείλει τις δραστηριότητές της στη χώρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε χθες την προσφυγή του TikTok, το οποίο του είχε ζητήσει να μπλοκάρει την εφαρμογή της νομοθεσίας.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι για περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς το TikTok προσφέρει έναν σημαντικό τρόπο έκφρασης, διάδρασης και ένταξης σε μια κοινότητα», ανέφεραν στην ομόφωνη απόφασή τους οι εννέα δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Όμως το Κογκρέσο έκρινε ότι είναι απαραίτητη η απαγόρευσή του προκειμένου να απαντήσει στις βάσιμες ανησυχίες του για την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσαν.

Η ομοσπονδιακή απαγόρευση που τίθεται σε ισχύ από τις 19 Ιανουαρίου προβλέπει ότι θα απαγορεύεται σε νέους χρήστες να κατεβάζουν την εφαρμογή του TikTok από τα διαδικτυακά καταστήματα της Apple ή της Google.

Ωστόσο οι υπάρχοντες χρήστες θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό, αν και οι υπηρεσίες που τους παρέχονται αναμένεται να περιορίζονται σταδιακά και τελικά να σταματήσουν, καθώς οι άλλες εταιρείες θα απαγορεύεται να υποστηρίζουν το TikTok.

Ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ότι «η εφαρμογή του νόμου εναπόκειται στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα», όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Καρίν Ζαν-Πιέρ.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης από την άλλη επεσήμανε την Παρασκευή ότι θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί ο νόμος, εγείροντας ερωτήματα για τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις του.

Το TikTok πάντως εκτίμησε ότι οι ανακοινώσει αυτές «δεν προσέφεραν την απαραίτητη σαφήνεια και διαβεβαίωση στους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη διατήρηση της διαθεσιμότητας του TikTok για περισσότερους από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς».

Apple, Google της Alphabet, Oracle και άλλοι πάροχοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τεράστια πρόστιμα εάν συνεχίσουν να παρέχουν υπηρεσίες στο TikTok μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

«Η πώληση δεν φαίνεται να επίκειται και παρόλο που οι ειδικοί έχουν πει ότι η εφαρμογή δεν θα εξαφανιστεί από τα τηλέφωνα των υφιστάμενων χρηστών μόλις τεθεί σε ισχύ ο νόμος, οι νέοι χρήστες δεν θα μπορούν να την κατεβάσουν και δεν θα είναι διαθέσιμες οι ενημερώσεις. Αυτό θα καταστήσει τελικά την εφαρμογή μη λειτουργική», ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης σημείωσε ότι η επιβολή του νόμου «θα είναι μια διαδικασία που θα εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου», σε μια πιθανή ένδειξη ότι δεν σκοπεύει να εφαρμόσει τον νόμο προς το παρόν.

Ακόμη και αν η απαγόρευση ισχύει τώρα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι δεν θα την επιβάλει, αφήνοντας το θέμα στον επερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το TikTok πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο στους Αμερικανούς, αλλά απλά υπό αμερικανική ιδιοκτησία ή άλλη ιδιοκτησία που απαντά στις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που εντόπισε το Κογκρέσο κατά την κατάρτιση αυτού του νόμου», τόνισε η απερχόμενη αμερικανική προεδρία. «Δεδομένης της χρονικής στιγμής, αυτή η κυβέρνηση (σ.σ. του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν) αναγνωρίζει ότι ενέργειες για την εφαρμογή του νόμου πρέπει απλώς να βαρύνουν την επόμενη κυβέρνηση, η οποία θα αναλάβει καθήκοντα τη Δευτέρα», πρόσθεσε ο Λευκός Οίκος.

Πως σχολίασε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ο Τραμπ

«Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου ήταν αναμενόμενη και όλοι πρέπει να τη σεβαστούν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social, καθώς δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνο για να βρει μια εναλλακτική λύση στην απαγόρευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί η πλατφόρμα να εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ και μάλιστα απευθύνθηκε και στο Ανώτατο Δικαστήριο με αυτό το αίτημα, μάταια όμως.

Χθες υπογράμμισε ότι «σέβεται» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αλλά πρόσθεσε ότι «χρειάζεται χρόνο» για να «πάρω μια απόφαση για το TikTok» υποσχόμενος ότι αυτό θα συμβεί «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον. Αλλά θα πρέπει να έχω τον χρόνο να εξετάσω την κατάσταση. Αναμείνατε!».

The Supreme Court decision was expected, and everyone must respect it. My decision on TikTok will be made in the not too distant future, but I must have time to review the situation. Stay tuned! Donald Trump Truth Social 11:14 AM EST 01/17/25 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025

Ο Ρεπουμπλικάνος που ορκίζεται πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα επεσήμανε ότι αναφέρθηκε στο θέμα του TikTok στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

I just spoke to Chairman Xi Jinping of China. The call was a very good one for both China and the U.S.A. It is my expectation that we will solve many problems together, and starting immediately. We discussed balancing Trade, Fentanyl, TikTok, and many other subjects. President Xi… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025

Εξάλλου ο επικεφαλής της πλατφόρμας Σου Τσιου είναι μεταξύ των προσκεκλημένων στην ορκωμοσία του Τραμπ.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για τη δέσμευσή του να εργαστεί μαζί μας προκειμένου να βρούμε μια λύση που θα επιτρέψει στο TikTok να παραμείνει διαθέσιμο στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Σου Τσιου σε βίντεο που ανήρτησε χθες στην πλατφόρμα.

«Θα θέσουμε σε εφαρμογή μέτρα για να εμποδίσουμε να κλείσει το TikTok» στις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε την Πέμπτη μιλώντας στο Fox News ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Μάικ Γουόλς τον οποίο ο Τραμπ έχει επιλέξει για σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας.

