Η υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, η Ατζά Λαμπίμπ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή πως κάλεσε την πρέσβειρα του Ισραήλ στις Βρυξέλλες έπειτα από βομβαρδισμούς οι οποίοι «κατέστρεψαν» τα γραφεία της βελγικής υπηρεσίας ανάπτυξης στη Λωρίδα της Γάζας.

«Τα γραφεία της ENABEL, της βελγικής υπηρεσίας ανάπτυξης, στη Γάζα βομβαρδίστηκαν και καταστράφηκαν. Το να στοχοποιούνται πολιτικά κτίρια είναι απαράδεκτο» και «καλούμε την πρέσβειρα του Ισραήλ για να δώσει πλήρεις εξηγήσεις», ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) η επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας, διευκρινίζοντας πως ενεργεί μαζί με την υπουργό Ανάπτυξης Καρολίν Ζενέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ζαν Βαν Βετέρ, ο διευθυντής της ENABEL, διευκρίνισε μέσω X ότι τα γραφεία της υπηρεσίας στον παλαιστινιακό θύλακο «καταστράφηκαν ολοσχερώς χθες σε βομβαρδισμό».

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι (…) Ως κυβερνητική υπηρεσία που εργάζεται για το κοινό καλό στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό», πρόσθεσε, συνοδεύοντας την ανάρτηση με δύο φωτογραφίες: η πρώτη εικονίζει το πολυώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζονταν τα γραφεία· η δεύτερη σωρό από συντρίμμια.

Our office in #Gaza has been totally destroyed yesterday in a bombing. Attacking civilian buildings is totally unacceptable. We are all shocked at Enabel. As a Government agency working for the common good in a framework of international humanitarian law, we cannot accept this. pic.twitter.com/Q0GPw6yXso

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Jean Van Wetter (@jeanvanwetter) February 1, 2024