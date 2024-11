Ένα βίντεο, με αφορμή τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από την έναρξη του πολέμου με τη Ρωσία, δημοσίευσε σήμερα, Τρίτη 19 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Χίλιες ημέρες μαζί. Χίλιες ημέρες της Ουκρανίας» έγραψε ο Ζελένσκι στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο περιλαμβάνει πλάνα από όσα έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, σε άλλο βίντεο που ανήρτησε, αποτυπώνονται οι καταστροφές που προκάλεσε επίθεση ρωσικού drone στην περιφέρεια Σούμι. Ο απολογισμός ήταν έξι νεκροί, ανάμεσα στους οποίους και ένα παιδί. Σύμφωνα με το Reuters, από την επίθεση στην πόλη Χλούκιβ, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία όπου εδρεύει η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας Σούμι, τραυματίστηκαν άλλα 12 άτομα.

Σήμερα το μεσημέρι, ο Ζελένσκι αναμένεται να μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έκτακτης ολομέλειας για τη συμπλήρωση 1.000 ημερών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Russia continues to terrorize our border regions. Last night, a drone hit Hlukhiv, destroying a dormitory at one of the local educational institutions. Tragically, as of now, we know that seven people, including a child, were killed in this attack. My deepest condolences go to… pic.twitter.com/QTGbj5GQXn

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2024