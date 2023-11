Κατά τη διάρκεια του κύματος κακοκαιρίας από την καταιγίδα Ciaran, που πλήττει την Ιταλία από την Πέμπτη (2/11) τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και σύμφωνα με στοιχεία των αρμόδιων αρχών, έξι άνθρωποι αγνοούνται.

Μέχρι αυτήν τη στιγμή, στην Τοσκάνη οι επιχειρήσεις των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας ξεπέρασαν τις χίλιες και σε πάνω από 40.000 νοικοκυριά έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην περιφέρεια Μολίζε της κεντρικής Ιταλίας, εξαιτίας της κακοκαιρίας κατέρρευσε μέρος γυμναστηρίου δημοτικού σχολείου, μέσα στο οποίο ευτυχώς δεν υπήρχαν παιδιά. Στην περιοχή αυτή τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή (3/11).

Στην πόλη του Λιβόρνο, στην Τοσκάνη, εξαιτίας του σφοδρού ανέμου διεκόπη κάθε δραστηριότητα στο λιμάνι ενώ τα σχολεία, αλλά και τα κοιμητήρια, θα παραμείνουν κλειστά.

Ο Άρνος, ο μεγαλύτερος ποταμός της Τοσκάνης, αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνει τη στάθμη του μέχρι τις δώδεκα το μεσημέρι, περίπου, τοπική ώρα. Από το απόγευμα και πέρα, ο κίνδυνος νέων υπερχειλίσεων θα πρέπει να αρχίσει να μειώνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

❗️3 Dead In Italy From Rampant Storm Ciaran

Three people have died due to heavy rain and flooding in the Italian region of Tuscany caused by Storm Ciaran.

One firefighter is missing in the Veneto region, media report.

Subscribe to RT pic.twitter.com/GTkc1cCYYt

— Ali dayı🌍🇹🇷 (@Aliday1787690) November 3, 2023