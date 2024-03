Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαζικής απόδρασης χιλιάδων κρατουμένων στην Pénitencier National, τη μεγαλύτερη φυλακή της Αϊτής, στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου και ανακοίνωσε ΜΚΟ.

«Καταμετράμε πολλά πτώματα φυλακισμένων», είπε στο πρακτορείο ο Πιερ Εσπεράνς, εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Δικτύου Υπεράσπισης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Réseau national de défense des droits humains, RNDDH), εξηγώντας ότι μόλις περίπου εκατό κρατούμενοι απέμεναν στη φυλακή χθες Κυριακή, από τους περίπου 3.800 που βρίσκονταν έγκλειστοι εκεί πριν από την επίθεση βαριά οπλισμένων συμμοριών.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που μετέβη επιτόπου χθες το πρωί είδε τουλάχιστον δέκα πτώματα γύρω από τη φυλακή.

HAITI

Inmates flee after armed gangs storm Haiti’s main prison

3 Mar 2024

Hundreds of inmates fled Haiti’s main prison after armed gangs stormed the facility in an overnight explosion of violence that engulfed much of the capital.

At least five people were dead Sunday.Nearly… pic.twitter.com/IUXfeiOKdj

— Abhay (@AstuteGaba) March 3, 2024