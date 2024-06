Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική, σε ανατολικές επαρχίες που βρέχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, εξαιτίας πλημμυρών που προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδευόμενες από σφοδρούς ανέμους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές χθες Δευτέρα το βράδυ.

Στην επαρχία του Ανατολικού Ακρωτηρίου (νοτιοανατολικά), «ο απολογισμός έχει φθάσει τους επτά νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της κοινότητας Κόλπος Νέλσον Μαντέλα.

Πάνω από 2.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις εστίες τους, ειδικά οικογένειες εγκατεστημένες σε πρόχειρα φτιαγμένα οικήματα, σε παραγκουπόλεις. Ο δήμος απηύθυνε έκκληση να γίνουν δωρεές σε είδος, καθώς οι εκτοπισμένοι χρειάζονται κουβέρτες, τρόφιμα και ιματισμό.

The Nelson Mandela Bay Municipality has noted with concern the persistent rains that have caused flooding in some areas around the Metro, particularly Kariega, Seaview to name a few.

JOC has been activated to determine the extent of the flooding, damages and cause of action. pic.twitter.com/MUfumUxroC

— Nelson Mandela Bay Municipality (@NMandelaBaymuni) June 1, 2024