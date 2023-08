Τουλάχιστον 12 νεκροί και περισσότεροι από 50 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας τη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, στο νότιο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Russia on 🔥

Makhachkala, Dagestan/Russia ❗

What is known so far? 👇

According to RUS media:

🔴 An explosion 💥 occurred at a gas station on the outskirts of the city, a strong fire started

🔴 According to official data, 12 people died, 50 were injured

🔴 The fire area is 500… pic.twitter.com/3eNPt25MAW — LX (@LXSummer1) August 14, 2023

«Ως τα μεσάνυχτα (σ.σ. ώρα Μόσχας), έχουμε 12 νεκρούς και 50 τραυματίες» με βάση τις πληροφορίες των ιατρικών αρχών του Νταγκεστάν, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram.

🇷🇺 | LO ÚLTIMO: Al menos 12 personas muertas y otras 50 heridas en una explosión en una gasolinera en Makhachkala, Rusia. pic.twitter.com/YdleRcXn8o — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 14, 2023

#Makhachkala #Dagestan

So many children were injured and possibly killed because of a summer camp bus that was stuck in the traffic jam next to the gas station at the time of exploration

11 children were taken to the republican hospital. pic.twitter.com/zK6mgSrdS2 — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) August 14, 2023

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες αυτοκίνητα και κτήρια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

A Massive Fire is burning in the Southwestern Russian City of Makhachkala after a Car caught on Fire at a Gas Station resulting in a Large Explosion after it spread to the Station’s Fuel Tanks; Fire Crews are on-scene but the Situation is not under Control. pic.twitter.com/L3LFeftzEP — OSINTdefender (@sentdefender) August 14, 2023

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στην περιοχή. Εικόνες από το σημείο της έκρηξης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αφού η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη.

Russia on 🔥

Makhachkala, Dagestan / Russia ❗

Big Bavovna 💥🔥💨

The situation at the gas station in Makhachkala right now. Firefighters are hauling water from other areas to stop the fire from spreading. pic.twitter.com/54YNMPAW2c — LX (@LXSummer1) August 14, 2023

❗️ The number of victims increased to 70 after the explosion at a gas station in Makhachkala, – media pic.twitter.com/bFud2aUFZo — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) August 14, 2023

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να αποφύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών, καθώς και εξαιτίας του κινδύνου νέων εκρήξεων.