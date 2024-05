Τουλάχιστον 19 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους και εκατοντάδες κτήρια έχουν υποστεί ζημιές από καταιγίδες που προκάλεσαν ανεμοστρόβιλους στις πολιτείες των ΗΠΑ Τέξας, Αρκάνσας, Οκλαχόμα και Κεντάκι, με την τελευταία να τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σήμερα το πρωί από τον κυβερνήτη της, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εντονότερα καιρικά φαινόμενα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

What we’re covering

– At least 19 people, including four children, are dead in Texas, Oklahoma, Arkansas and Kentucky after tornadoes and severe weather struck the central United States.

– The storms — and searing heat in some states — continuehttps://t.co/hNWLZdjygu pic.twitter.com/i9lD5aN0H6

— World News Day (@WorldNewsDay24) May 27, 2024