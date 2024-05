Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά το πέρασμα ενός ανεμοστρόβιλου από την Αϊόβα στις κεντρικές ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές.

‼️ 🇺🇸 Unfortunately, at least 5 people have died as a result of tornado outbreaks in Iowa, USA, on May 21, 2024.

☄️ Four people became victims of a tornado in the city of Greenfield. Near the town, in the fields, a wrecked car with the body of a girl was found. It was later… pic.twitter.com/SFAoSokGYj

— Global Crisis (@_GlobalCrisis_) May 23, 2024