Μία Κινέζα τουρίστρια έζησε μια συγκλονιστική στιγμή ενώ ταξίδευε στην παράκτια σιδηροδρομική γραμμή της Σρι Λάνκα. Έπεσε από το τρένο αφού χτυπήθηκε από ένα κλαδί δέντρου ενώ ένας φίλος της προσπαθούσε να καταγράψει ένα βίντεο, την επικίνδυνη πόζα της στα σκαλιά της εισόδου ενός βαγονιού.

Ευτυχώς, μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή! Προσγειώθηκε σε έναν θάμνο, ο οποίος ανέκοψε την πτώση της και ως εκ θαύματος την άφησε σώα και αβλαβή. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

Με το λιγότερο δυνατό πάθημα, σίγουρα πήρε ένα μάθημα, ότι η προστασία της υγείας μας και της σωματικής μας ακεραιότητας, είναι πιο σημαντικά από μία επιτυχημένη σέλφι με πολλά like στα Social Media.

A Chinese tourist had a heart-stopping moment while traveling on Sri Lanka’s coastal railway line. She fell from the train after being struck by a tree branch while trying to record a video.

Fortunately, she landed on a bush, which broke her fall and miraculously left her… pic.twitter.com/GmKnViyC0U

— Daily Sherlock 🇬🇭 🇺🇸 (@dailysherlock0) December 12, 2024