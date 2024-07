Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Τσιγκόνγκ, στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και εξαπλώθηκε ταχύτατα στο 14ώροφο κτίριο.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Περίπου τέσσερις ώρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 75 εγκλωβισμένοι στο εμπορικό κέντρο είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια.

Six people have died in a fire at a shopping center in China – BBC

A fire spread to several floors of a 14-story building at a shopping mall in the city of Zigong: firefighters were able to extinguish the fire and get 17 people out of the building, but there were still people… pic.twitter.com/7phWOA1Os6

— NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2024