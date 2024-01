Τουλάχιστον τρεις εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σανάα, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας άρχισαν να διεξάγουν αεροπορικά πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, επιβεβαίωσαν παράλληλα τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο.

The moment the American aggression bombed the city of Hodeidah in southern Yemen 🇾🇪 pic.twitter.com/NdwhOfKBXQ

