Τουλάχιστον τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης γέφυρας στην κομητεία Σίμπσον της πολιτείας Μισισίπι.

Συνεργείο είχε ξεκινήσει εργασίες με βαρέα μηχανήματα για την κατεδάφιση της γέφυρας, σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από την πόλη Τζάκσον. Όμως η γέφυρα κατέρρευσε ξαφνικά, καταπλακώνοντας τους άτυχους εργάτες.

Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί και τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον σερίφη της κομητείας, Πολ Μάλινς.

