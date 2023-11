Σε βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι αποκαλύφθηκε τούνελ που οδηγεί στο αντικαρκινικό νοσοκομείο παίδων Ραντίσι και χρησιμοποιείται από τη Χαμάς.

Ο εκρόσωπος του ισραηλινού στρατού, φαίνεται στο βίντεο να περπατά μέσα από μια από τις υπόγειες σήραγγες της Χαμάς, μόνο και μόνο για να βγει στο νοσοκομείο Ραντίσι της Γάζας στην άλλη πλευρά.

Μέσα σε αυτές τις σήραγγες, μέλη της Χαμάς κρύβονται, λειτουργούν και κρατούν ισραηλινούς ομήρους παρά τη θέλησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το νοσοκομείο Ραντίσι είναι από τα κτήρια, που έχουν βομβαρδιστεί τα τελευταία 24ωρα και μάλιστα είναι από τα πρώτα που έχουν εκκενωθεί.

EXCLUSIVE RAW FOOTAGE: Watch IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari walk through one of Hamas’ subterranean terrorist tunnels—only to exit in Gaza’s Rantisi hospital on the other side.

Inside these tunnels, Hamas terrorists hide, operate and hold Israeli hostages against their… pic.twitter.com/Nx4lVrvSXH

— Israel Defense Forces (@IDF) November 13, 2023