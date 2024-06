Τουρκικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα φιλοκούρδο δήμαρχο μιας πόλης στη νοτιοανατολική Τουρκία σε φυλάκιση σχεδόν 20 ετών για φερόμενες διασυνδέσεις με τους Κούρδους μαχητές, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 53χρονος Μεχμέτ Σιντίκ Ακίς, δήμαρχος της Χακάρι, στα σύνορα με το Ιράν και το Ιράκ, συνελήφθη προχθές, Δευτέρα, με την κατηγορία ότι κατείχε υψηλόβαθμη θέση στο εκτός νόμου Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

