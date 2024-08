Στα χαμηλότερα δημοσκοπικά επίπεδα από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο του 2002 βρίσκεται το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερη δημοσκόπηση.

Πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Metropoll δείχνει ότι το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία προηγείται του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με διαφορά 7,7 ποσοστιαίων μονάδων.

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα θα ψηφίζατε αν γίνονταν βουλευτικές εκλογές αυτή την Κυριακή», οι ερωτηθέντες πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 33,8% υπέρ του CHP και μόλις 26,1% υπέρ του ΑΚΡ.

The support for Turkey’s ruling AKP stands at %26,1– the lowest in the party’s 22-year history. The country’s economic crisis finally hit Erdogan’s lower class constituency. https://t.co/lJOez9Zdhq

— Gönül Tol (@gonultol) August 5, 2024

