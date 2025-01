Πυρκαγιά ξέσπασε σε 9όροφο υπό κατασκευή ξενοδοχείο στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας στην Τουρκία.

Όπως μετέδωσε το CNNTÜRK, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τη δήλωση του δημάρχου της Αλάνια στο CNNTÜRK, όλοι οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι διασώθηκαν.

