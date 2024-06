Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν την Κυριακή από έκρηξη που προκλήθηκε από φιάλη αερίου σε εστιατόριο στη δυτική Τουρκία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Τέσσερις πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν, ορισμένοι από τους οποίους νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας της Σμύρνης, Σουλεϊμάν Έλμπαν.

Footage shows the moment an explosion rocked a restaurant in Izmir province’s Torbali district, Turkey, killing four and injuring over 20. Emergency services quickly responded, and firefighters contained the blaze, suspected to be caused by a natural gas explosion.

