Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στην Άγκυρα.

Η επίθεση έλαβε χώρα στην κοντά στο κοινοβούλιο στην Άγκυρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση.

Σημειώνεται ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα ξεκινούσε αργότερα σήμερα τις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία.

Στο βίντεο διακρίνεται ένας από τους τρομοκράτες να κατευθύνεται γρήγορα προς την πύλη του υπουργείου Εσωτερικών πριν σημειωθεί η ισχυρή έκρηξη.

WATCH: The moment of the suicide attack in front of the ministry building in Ankara 🇹🇷.#Ankara #patlama #SONDAKİKA pic.twitter.com/HFAOfih5bv

— World Times (@WorldTimesWT) October 1, 2023