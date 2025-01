Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αρνήθηκε σήμερα να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προσφύγει στη βία για να προσαρτήσει τη Διώρυγα του Παναμά και τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι και οι δύο περιοχές είναι «πολύ σημαντικές για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ».

«Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για καμία από τις δύο» απάντησε όταν ρωτήθηκε σήμερα αν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει στρατιωτικό ή οικονομικό εξαναγκασμό στην προσπάθειά του να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία και τη Διώρυγα του Παναμά. «Δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω, μιλάτε για τον Παναμά και τη Γροιλανδία. Όχι, δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για καμία από τις δύο. Αλλά μπορώ να σας πω αυτό, τις χρειαζόμαστε για οικονομική ασφάλεια».

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας προανήγγειλε μάλιστα ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιβάλει δασμούς στη Δανία για το θέμα της Γροιλανδίας.

We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America! From Margo Martin @margomartin Deputy Director of Communications:pic.twitter.com/rBQG8PM3OX — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025

Παράλληλα, κατά την ομιλία του μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024 υποσχέθηκε να σταματήσει τους πολέμους λέγοντας: «Δεν πρόκειται να ξεκινήσω πόλεμο, θα σταματήσω τους πολέμους». Παρόλα αυτά δήλωσε ότι θέλει να μετονομάσει τον Κόλπο του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

«Θα αλλάξουμε το όνομα του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπος της Αμερικής, ο οποίος έχει ένα όμορφο δαχτυλίδι. Αυτό καλύπτει πολλά εδάφη, τον Κόλπο της Αμερικής — τι όμορφο όνομα. Και είναι κατάλληλο», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έφτασε στη Γροιλανδία, την ίδια ημέρα που ο πατέρας του δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της χρήσης του αμερικανικού στρατού, για την απόκτηση του ελέγχου της περιοχής από τις ΗΠΑ.

Πριν φτάσει στην πρωτεύουσα Νουούκ, ο Τραμπ Τζούνιορ είπε ότι θα πήγαινε σε ένα «προσωπικό ημερήσιο ταξίδι» για να μιλήσει με τους ανθρώπους και ότι δεν είχε προγραμματίσει συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήδη από τον περασμένο μήνα, είπε ότι «η ιδιοκτησία και ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι απόλυτη ανάγκη» για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

«Δεν είμαστε προς πώληση», είπε τότε ο πρωθυπουργός του νησιού. «Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της Γροιλανδίας». Είπε επίσης στους Γροιλανδούς να κάνουν το επόμενο βήμα τους προς την ανεξαρτησία.

Μετά την άφιξη του γιου του στο Nuuk, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι «η υποδοχή ήταν εξαιρετική». Μια άλλη ανάρτηση περιελάμβανε μια επιλογή εικόνων που δείχνουν τον Τραμπ Τζούνιορ να στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που φορούν κόκκινα καπέλα Make America Great Again.

Donald Trump Truth Social 10:45 AM EST 01/07/25 pic.twitter.com/qlpSwdoU8N — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025

Ο Τραμπ έγραψε ότι η Γροιλανδία “και ο Ελεύθερος Κόσμος, χρειάζονται ασφάλεια, ασφάλεια, δύναμη και ειρήνη!”

“Κάντε τη Γροιλανδία υπέροχη ξανά!” πρόσθεσε.

Don Jr. and my Reps landing in Greenland. The reception has been great. They, and the Free World, need safety, security, strength, and PEACE! This is a deal that must happen. MAGA. MAKE GREENLAND GREAT AGAIN! Donald Trump Truth Social 09:40 AM EST 01/07/25 — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025

Μια άλλη από τις αναρτήσεις του πατέρα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιελάμβανε ένα βίντεο με έναν ανώνυμο Γροιλανδό να λέει στον Τραμπ να αγοράσει τη Γροιλανδία και να την απαλλάξει από τον «αποικισμό» της Δανίας.

Η ταυτότητα του άνδρα στο βίντεο ήταν ασαφής, ωστόσο τα δανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είχε καταδικαστεί πριν από έξι χρόνια στη φυλάκιση για αδικήματα ναρκωτικών.

Η Γροιλανδία βρίσκεται στη συντομότερη διαδρομή από τη Βόρεια Αμερική προς την Ευρώπη, καθιστώντας την στρατηγικά σημαντική για τις ΗΠΑ. Είναι επίσης η έδρα μιας μεγάλης αμερικανικής διαστημικής εγκατάστασης.

Στο στόχαστρο και ο Καναδάς

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να χρησιμοποιήσει την «οικονομική ισχύ» των ΗΠΑ απέναντι στον Καναδά, αφού χθες δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον αυτού του συμμάχου της Ουάσιγκτον να γίνει «η 51η Πολιτεία» της χώρας.

«Όχι, οικονομική ισχύ» απάντησε ο εκλεγμένος πρόεδρος στην ερώτηση εάν εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στις ένοπλες δυνάμεις για να προσαρτήσει τον Καναδά, σχολιάζοντας ότι η γειτονική χώρα «επιδοτείται» από τις ΗΠΑ για την προστασία της.

Many people in Canada LOVE being the 51st State. The United States can no longer suffer the massive Trade Deficits and Subsidies that Canada needs to stay afloat. Justin Trudeau knew this, and resigned. If Canada merged with the U.S., there would be no Tariffs, taxes would go way… — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 6, 2025

Την Δευτέρα, σε ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social, που του ανήκει, ο Τραμπ έγραψε ότι θα ήταν προς το συμφέρον του Καναδά να γίνει η «51η Πολιτεία» των ΗΠΑ.

«Αν ο Καναδάς συγχωνευόταν με τις ΗΠΑ, δεν θα υπήρχαν τελωνειακοί δασμοί, οι φόροι θα μειώνονταν σημαντικά και ο Καναδάς θα ήταν απολύτως ασφαλής απέναντι στην απειλή των ρωσικών και κινεζικών πλοίων που τον περικυκλώνουν συνεχώς. Μαζί, τι μεγάλο έθνος που θα ήμασταν!» ανέφερε σε αυτήν την ανάρτηση, την ίδια ημέρα που το Κογκρέσο επικύρωσε τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.