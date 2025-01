Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου εκτελεστικό διάταγμα για τον αποχαρακτηρισμό κυβερνητικών εγγράφων που σχετίζονται με τις δολοφονίες του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του αδελφού του και υποψήφιου προέδρου Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του εμβληματικού εκπροσώπου των πολιτικών δικαιωμάτων Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Την στιγμή που ένας βοηθός ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος υπογράφει την εκτελεστική πράξη «που διατάσσει τον αποχαρακτηρισμό των αρχείων που σχετίζονται με τις δολοφονίες του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, του γερουσιαστή Ρόμπερτ Φ. Κένεντι και του αιδεσιμότατου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ», ο Τραμπ είπε: «Αυτό είναι μεγάλο, ε; Πολλοί άνθρωποι το περιμένουν αυτό εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες».

