Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον δεν θα πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο στη Συρία, όπου οι αντάρτες απειλούν την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η Συρία είναι ένα χάος, αλλά δεν είναι φίλη μας και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να έχουν καμία σχέση με αυτό. Δεν είναι δικός μας αυτός ο αγώνας. Αφήστε τον να εξελιχθεί. Μην εμπλέκεστε!» ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, με το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματός του γραμμένο με κεφαλαία γράμματα.

Opposition fighters in Syria, in an unprecedented move, have totally taken over numerous cities, in a highly coordinated offensive, and are now on the outskirts of Damascus, obviously preparing to make a very big move toward taking out Assad. Russia, because they are so tied up…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) December 7, 2024